Le PTB ne veut « pas d’une taxe CO2, mais d’une taxe CEO »

Le PTB a présenté jeudi ses dix propositions climatiques qu’il défendra lors des élections fédérales, régionales et européennes de mai prochain. Selon le président du parti Peter Mertens, l’ambition est d’allier lutte contre le changement climatique et pouvoir d’achat. « Nous ne voulons pas d’une taxe CO2, mais bien d’une taxe CEO », a-t-il lancé en conférence de presse. Les proposition formulées par le PTB visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60% d’ici 2030 et d’être totalement neutre à l’horizon 2050, avec 50% d’économies d’énergie réalisées et 100% d’énergie renouvelable produite.

Pour ce faire, le parti marxiste propose de refédéraliser les compétences du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, qui seraient aux mains d’un seul ministre.

Afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, le PTB propose notamment un « masterplan isolation » des bâtiments. Pour les particuliers disposant de faibles revenus, les travaux seraient financés via un mécanisme du tiers payant. Pour les bâtiments publics et les logements sociaux, le PTB ambitionne une neutralité climatique d’ici 2030.

En matière de mobilité, le parti veut augmenter sensiblement des investissements en faveur du rail avec comme objectif d’offrir une fréquence de quatre trains par heure entre les grandes villes et sur les lignes péri-urbaines. Le PTB propose enfin la gratuité des transports sur les réseaux Stib et De Lijn ainsi que la gratuité des trajets domicile-travail effectués en train.

Pour financer ces mesures, le parti plaide pour la création d’une banque publique d’investissement climatique. Cette institution investirait chaque année 5 milliards d’euros dans l’isolation, la mobilité ou encore les énergies renouvelables. Cette banque serait financée par une taxe sur les patrimoines supérieurs à 2 millions d’euros. Le parti refuse par contre l’instauration d’une taxe carbone, jugée antisociale, et plaide en faveur d’une baisse de la TVA sur l’électricité de 21% à 6%.

