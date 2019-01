Le président palestinien Abbas accepte la démission du Premier ministre Hamdallah

Le président palestinien Mahmoud Abbas a accepté mardi soir la démission du Premier ministre et de son cabinet, ouvrant ainsi la voie à la formation d’un nouveau gouvernement. Le président a demandé au Premier ministre Rami Hamdallah de continuer à assumer ses responsabilités jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa. Selon l’agence Ma’an, Mahmoud Abbas entame dès ce mercredi les consultations en vue d’une nouvelle coalition.

Le Premier ministre Rami Hamdallah avait déclaré lundi mettre son gouvernement « à la disposition du président » de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et avait officiellement remis sa démission mardi.

Interlocuteur privilégié de la communauté internationale et sans véritable contre-pouvoir au sein de l’Autorité palestinienne, M. Abbas s’emploie à former une nouvelle coalition. Cet effort est largement considéré par les analystes comme un moyen supplémentaire d’isoler ses rivaux islamistes du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

Le gouvernement est l’émanation de l’Autorité palestinienne, entité intérimaire internationalement reconnue et censée préfigurer un Etat indépendant qui comprendrait la Cisjordanie et la bande de Gaza, séparées de quelques dizaines de kilomètres par le territoire israélien.

Il est aussi l’une des manifestations des divisions dévastatrices qui sévissent depuis plus de dix ans entre d’une part l’Autorité et le parti laïc Fatah qui la domine, et d’autre part le Hamas.

Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en 2007 au prix d’une quasi-guerre civile avec le Fatah de M. Abbas, après le refus de la communauté internationale de reconnaître la victoire choc des islamistes aux élections parlementaires de 2006.

