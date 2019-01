Le Bruxellois Benjamin Mokulu signe avec la Juventus U23

Benjamin Mokulu, attaquant congolais né à Bruxelles, a été cédé en prêt avec obligation d’achat à la Juventus U23, a fait savoir son club Carpi (D2 italienne). Le joueur de 29 ans évoluera donc en Lega Pro, la troisième division italienne, avec l’équipe U23 des Turinois qui peut tout de même aligner des joueurs plus âgés. Empêtré dans les bas fonds de la Serie B avec Carpi, Mokulu a disputé 16 rencontres cette saison avec trois buts et autant de passes décisives à la clé. Formé au Brussels, il a porté les maillots de l’Union St-Gilloise, Ostende, Lokeren et Malines en Belgique. Passé six mois par Bastia fin 2014, il a débarqué en Italie en 2015 et défendu les couleurs d’Avellino, Frosinone, la Cremonese et Carpi pour un total de 111 matches de Serie B et 21 buts.

Source: Belga