F-35 – Un général néerlandais salue le choix belge du F-35 pour « poursuivre le partenariat »

Le choix par la Belgique de l’avion de combat américain F-35 – à l’instar des Pays-Bas et de plusieurs autres alliés européens – permettra de poursuivre le partenariat qui existe de longue date entre les aviations belge et néerlandaise, a affirmé le chef d’état-major de la force aérienne néerlandaise, le lieutenant-général Dennis Luyt. « Nous sommes contents » de la décision prise le 25 octobre par le gouvernement belge, a-t-il affirmé mardi à l’agence Belga à la veille de la livraison par l’avionneur Lockheed Martin du premier F-35 opérationnel néerlandais, un appareil construit dans une gigantesque usine située à Fort Worth, au Texas (sud des Etats-Unis).

La Haye a commandé 37 exemplaires de ce chasseur furtif de 5e génération, un appareil capable de « changer le jeu » en terme de combat aérien, selon son constructeur. Assemblés en majeure partie aux Etats-Unis et pour le reste en Italie, ces avions doivent être livrés d’ici 2024.

Mais la force aérienne est en bonne voie d’acquérir une quinzaine de « Lightning II » supplémentaires, a précisé le général Luyt.

La Belgique en a commandé 34, à livrer entre 2023 et 2030.

« C’est une étape importante pour, aussi à l’avenir, poursuivre le partenariat que nous avons entre nos forces aériennes », a souligné le « patron » de l’aviation néerlandaise en rappelant que les avions de combat des deux pays ont été à plusieurs reprises engagés ensemble en opération.

Source: Belga