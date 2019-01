Croky Cup – Ostende et La Gantoise en prolongation (2-2) dans leur demi-finale retour

Ostende et La Gantoise disputent une prolongation dans leur duel retour des dem-finales de la Coupe de Belgique alors que le marquoir indiquait, comme à l’aller, deux buts partout. Ostende menait 2 à 0 à la mi-temps grâce à des buts de de Sutter (8e) et Sakala (31e). La Gantoise a égalisé tout en fin de match avec des buts de Sorloth d’abord à la 84e minute et Bezus ensuite dans les arrêts de jeu (90e + 1).

Le vainqueur jouera contre le FC Malines (D1b) en finale le 1er mai à Bruxelles.

Source: Belga