Croky Cup – La Gantoise rejoint le FC Malines en finale

La Gantoise s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de Belgique de football en s’imposant à Ostende à l’issue de la séance des tirs au but (3-4) en match retour des demi-finales. Comme à l’aller, les deux équipes se sont quittées sur un partage (2-2). Ostende menait 2 à 0 à la mi-temps grâce à des buts de de Sutter (8e) et Sakala (31e). La Gantoise a égalisé tout en fin de match avec des buts de Sorloth d’abord à la 84e minute et Bezus ensuite dans les arrêts de jeu (90e + 1).

La prolongation n’a rien changé forçant les deux équipes à recourir à la séance des tirs au but, favorable aux Gantois. La Gantoise jouera en finale contre le FC Malines (D1b), tombeur de l’Union-St Gilloise (D1b) en demi-finale, le 1er mai à Bruxelles.

Source: Belga