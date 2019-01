Crise au Venezuela – Washington conserve un canal diplomatique avec le régime Maduro

Les Etats-Unis ont conservé un canal diplomatique avec le pouvoir du dirigeant socialiste Nicolas Maduro au Venezuela, alors même qu’ils le considèrent illégitime et ont reconnu l’autorité de l’opposant Juan Guaido comme « président par intérim », a déclaré mercredi l’émissaire américain Elliott Abrams. « Nous avons des contacts avec le régime de facto, j’entends par là le régime Maduro, nous avons des contacts avec lui car nous sommes préoccupés par des questions comme la sécurité des Américains », a dit à des journalistes à Washington le nouveau représentant spécial de la diplomatie américaine pour le Venezuela.

« Nous avons depuis longtemps dans plusieurs pays des contacts avec des gens qui ne bénéficient pas de notre reconnaissance diplomatique », « ce n’est pas un problème quand c’est dans l’intérêt des Etats-Unis », a-t-il assuré.

Le président de l’Assemblée nationale Juan Guaido s’est autoproclamé il y a une semaine président par intérim et a aussitôt été reconnu par Donald Trump.

En riposte, le président Maduro a rompu les relations avec Washington, ordonnant le départ de tous les diplomates américains.

Mais le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a refusé d’obtempérer, soulignant que les Etats-Unis ne reconnaissaient plus l’autorité de Nicolas Maduro, et promettant que l’ambassade américaine à Caracas resterait ouverte. Le personnel américain non essentiel a toutefois été rappelé aux Etats-Unis.

Nicolas Maduro a finalement annoncé discuter avec l’administration américaine pour ouvrir des « sections d’intérêts » dans chaque pays afin de maintenir un minimum de relations malgré la rupture.

source: Belga