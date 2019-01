Crise au Venezuela – L’Uruguay et le Mexique annoncent une conférence des pays « neutres »

L’Uruguay et le Mexique ont annoncé mercredi l’organisation d’une conférence internationale le 7 février à Montevideo réunissant les pays et organismes internationaux affichant une « position neutre » sur la crise au Venezuela. « Les gouvernements de l’Uruguay et du Mexique, en vertu de leur position neutre sur le Venezuela, organisent une conférence internationale avec des représentants des pays et organisations internationales qui partagent cette position », indique la présidence uruguayenne sur son site internet.

L’Uruguay et le Mexique n’ont pas reconnu l’opposant Juan Guaido comme président autoproclamé.

