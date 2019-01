Chypre: l’ONU regrette l’absence de progrès vers un accord de paix

Le Conseil de sécurité a regretté mercredi « l’absence de progrès vers un accord » de paix entre Chypriotes grecs et turcs depuis 2017, en renouvelant pour six mois, jusqu’au 31 juillet, sa mission de Casques bleus, un sujet qui a donné lieu à un échange acrimonieux entre Moscou et Washington. Il « exhorte les belligérants et toutes les parties impliquées à saisir l’opportunité importante » représentée par les consultations engagées par sa consultante Jane Holl Lute », précise la résolution rédigée par le Royaume Uni et adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité. Cette instance appelle les parties à « s’engager activement et de manière constructive dans ces consultations » pour « relancer les négociations et éviter toute action qui mettrait en péril les chances d’un succès », ajoute la résolution. Il exprime aussi « sa sérieuse préoccupation devant les violations croissantes du statu quo militaire observé le long des lignes » où un cessez-le-feu est censé prévaloir, indique également le texte en appelant les parties à respecter l’autorité de la force de l’ONU dans ces zones.

La mission de l’ONU compte près de 900 Casques bleus, militaires et policiers. Les négociations de paix sont dans l’impasse depuis juillet 2017 et les Etats-Unis ont menacé de fermer la mission si aucun progrès n’est enregistré.

Mercredi, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a critiqué cette approche, en rappelant qu’il y avait des procédures et des organes dédiés à l’ONU pour examiner l’efficacité des missions de paix. « Les missions de paix doivent appuyer des solutions politiques », a relevé de son côté l’ambassadeur américain adjoint, Jonathan Cohen. « Les missions de paix ne peuvent se perpétuer » éternellement, a-t-il insisté.

Ancienne colonie britannique, Chypre est divisée depuis que l’armée turque a envahi en 1974 le tiers nord en réaction à un coup d’Etat qui visait à rattacher le pays à la Grèce et qui avait suscité une vive inquiétude dans la minorité chypriote-turque. La République de Chypre, seule reconnue par la communauté internationale et membre de l’Union européenne, n’administre que la partie sud. Au nord se trouve une « République turque de Chypre du Nord », entité autoproclamée seulement reconnue par la Turquie.

source: Belga