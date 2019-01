Vague de froid historique aux États-Unis: jusqu’à -50°C attendus

Une grande partie du nord des États-Unis subit depuis hier une vague de froid historique. Des états du Midwest pourraient enregistré des températures jusqu’à -50°C.

L’alerte au grand froid a été donnée dès lundi dans plusieurs Etats du «Midwest», du Dakota du Nord à l’Ohio, qui pourraient connaître les températures les plus basses depuis 20 ans. Plus de 2.700 vols ont déjà été annulés dans le pays, ainsi que de nombreux trains. A l’aéroport de Minneapolis-Saint Paul le mercure a atteint 0 degré Farenheit (-32 °C). Il devrait enregistrer des températures négatives en Farenheit jusqu’à vendredi matin. Le mercure pourrait descendre jusqu’à -50°C au Dakota du Nord. A Chicago, de petits feu ont été allumés le long des rails pour éviter qu’ils ne gèlent complétement.

Les chutes de neige sont également importantes. Elles ont provoqué la fermeture des écoles dans le Wisconsin, le Michigan, l’Indiana, l’Illinois et l’Iowa, alors que les églises et les centres sociaux ont annulé leurs activités périscolaires. Dans le Wisconsin, les tribunaux et la plupart des administrations ont fermé dès lundi.

Dans ces conditions, il est recommandé de sortir le moins possible, le froid et le vent pouvant provoquer de sévères engelures en quelques minutes.