Une star de Game of Thrones pressentie pour être le prochain James Bond

Le prochain James Bond est attendu pour l’année 2020. Alors que Daniel Craig devrait y interpréter pour la dernière fois le rôle de l’agent 007, les producteurs recherchent déjà son successeur.

Richard Madden, l’interprète de Robb Stark dans Game of Thrones et plus récemment de David Budd dans Bodyguard, est pressenti pour succéder à Daniel Craig en tant que James Bond. C’est en tout cas ce qu’affirme le DailyMail qui avance que l’avenir de l’Écossais dans la série Bodyguard est incertain. HBO aurait même mis en pause le tournage de la deuxième saison en attendant que Richard Madden en sache un peu plus sur son avenir. « On ne sait pas si Richard y participera. Tout dépend de ce qu’il se passe avec James Bond » , a expliqué un des producteurs de la série.

La rumeur qui enfle depuis quelques mois est de plus en plus insistante. Interviewé par le magazine GQ, le principal intéressé a simplement affirmé que c’était « génial » d’être dans la liste des successeurs à Daniel Craig. « J’ai lu tous les livres et vu tous les films. » Pas question cependant de vendre la mèche. « Tout le monde adore les rumeurs sur ce sujet. Je suis juste la rumeur du moment. Il y en aura une autre la semaine prochaine », avait-il expliqué en novembre dernier.