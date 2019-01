Une centaine de guitares de David Gilmour seront vendues aux enchères

Plus de 120 guitares de la collection personnelle de David Gilmour, le guitariste du légendaire groupe de rock britannique Pink Floyd, seront mises aux enchères à New York le 20 juin prochain, a annoncé mardi la maison Christie’s. La célèbre Fender Stratocaster noire du musicien fait partie des instruments qui seront tous vendus au profit d’oeuvres caritatives.

La « Black Strat » de David Gilmour est sa guitare la plus connue, celle qu’on peut entendre sur des albums comme « The Dark Side of the Moon » , « Wish You Were Here » , « Animals » et « The Wall » ainsi que sur ses albums solo. Achetée en 1970 à New York, elle a subi plusieurs adaptations pour s’adapter au style de l’artiste et a joué un rôle important dans le développement du « son Pink Floyd » , souligne Christie’s.

Sa valeur est estimée entre 100.000 et 150.000 $. Plus de 120 autres guitares seront proposées aux enchères le 20 juin . « Ces guitares m’ont tant donné. Il est temps qu’elles partent vers d’autres personnes à qui, je l’espère, elles donneront de la joie et qui peut-être créeront quelque chose de nouveau« , a déclaré David Gilmour, cité par Christie’s.