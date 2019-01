Des morceaux pouvant provenir de l’avion disparu d’Emiliano Sala ont été retrouvés

La direction britannique des enquêtes sur les accidents aériens (Air Accident Investigation Branch/AAIB), a annoncé jeudi dans un communiqué que deux coussins de siège d’avion ont été retrouvés, lundi, sur la plage de Surtainville sur la côte occidentale du Cotentin.

Ils pourraient provenir de l’avion disparu au-dessus de la Manche. Il transportait le lundi 21 janvier le joueur de football argentin Emiliano Sala de Nantes à Cardiff où il venait d’être transféré.

« A partir d’un examen préliminaire, nous avons conclu qu’il est probable que les coussins proviennent de l’avion manquant », précise le communiqué. Outre Sala, le pilote David Ibbotson était à bord du Piper Malibu dont on est sans nouvelle depuis neuf jours après avoir disparu des radars vers 19h20 à une vingtaine de kilomètres au nord de l’île de Guernesey. L’AAIB a également annoncé vouloir entreprendre des recherches sous-marines, avec un sonar à balayage latéral, pour retrouver l’épave de l’avion dans une zone d’environ 13 kilomètres carrés. « Nous avons chargé un navire de contrôle spécialisé de sonder les fonds marins pour tenter de localiser et d’identifier d’éventuels débris de l’avion », ont précisé les enquêteurs. Cette mission de recherche doit commencer « à la fin de la semaine », et durer « jusqu’à trois jours ».