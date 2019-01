On connaît les petits surnoms de la famille royale britannique

La presse anglaise a appris les surnoms que se donnent les membres de la famille royale britannique. Si certains sont incontestablement mignons, d’autres le sont beaucoup moins.

Comme n’importe quelle famille, les membres de la famille royale britannique utilisent des petits surnoms. Comme le révèle le journal britannique The Sun, Kate Middleton appelle notamment le prince William « baldy » (bald signifiant chauve en anglais) alors que ce dernier surnomme sa femme « DoD » pour « Duchesse of Dolittle » ( la Duchesse qui fait peu). D’après une source proche de la famille royale, les membres « ne sont pas très doués pour communiquer ensemble. Ces petits surnoms sont une manière d’évacuer la tension familiale. »

C’est sûrement du côté de la Reine que l’on retrouve le surnom le plus bizarre. Alors que la plupart des membres l’appellent « mama » , elle a hérité d’un surnom beaucoup plus original de la part du prince William: Gary. Un surnom étrange qui s’explique par l’incapacité du Prince à prononcer le mot « granny » (mamie) quand il était jeune. A l’époque, Philip était appelé « Phil le Grec » ou « Stavros » à cause de ses origines.

Un surnom de fer

Même si elle est nouvelle dans la famille, Meghan Markle a déjà son petit surnom: tungstène. Ce surnom vient du caractère « dur et inflexible » de la Duchesse de Sussex. Son mari, le prince Harry, est lui appelé « Spike » (le clou ou l’épi).

Reste le royal baby George, ou plutôt « Archie » . C’est en tout cas ce qu’ a affirmé récemment une passante qui a croisé le jeune prince. Au moment d’entamer la conversation, elle aurait demandé son nom à l’enfant en faisant semblant de l’ignorer. « Je m’appelle Archie » , aurait-il tout simplement répondu.