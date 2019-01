Maduro se dit favorable à des législatives anticipées au Venezuela

«Ce serait très bien d’organiser des élections législatives plus tôt, cela constituerait une très bonne forme de discussion politique, une bonne solution par le vote populaire», a déclaré le président socialiste alors que l’opposition appelle à manifester contre lui mercredi. En revanche, «les élections présidentielles ont eu lieu il y a moins d’un an, il y a 10 mois», a-t-il relevé: «Nous n’acceptons les ultimatums de personne dans le monde, nous n’acceptons pas le chantage. Les élections présidentielles ont eu lieu au Venezuela et si les impérialistes veulent de nouvelles élections, qu’ils attendent 2025».

Ces déclarations interviennent alors que deux journalistes chiliens, ainsi que deux reporters vénézuéliens, ont été arrêtés mardi soir près du palais présidentiel à Caracas. Rodrigo Pérez et son collègue Gonzalo Barahona, deux journalistes travaillant pour la chaîne de télévision chilienne TVN, ont été arrêtés par des membres de la sécurité présidentielle avec deux reporters vénézuéliens, Mayker Yriarte et Ana Rodríguez, de la chaîne numérique VPI. MM. Pérez et Barahona sont venus à Caracas pour couvrir la crise politique qui a éclaté après que le leader de l’opposition Juan Guaido s’est autoproclamé président le 23 janvier.

Juan Guaido interdit de quitter le pays

Mardi soir, le Tribunal suprême de justice (TSJ) du Venezuela avait interdit à l’opposant Juan Guaido, autoproclamé président, de quitter le pays et a gelé ses comptes bancaires. Le chef du Parlement de 35 ans, objet d’une enquête préliminaire, est soumis à une «interdiction de sortir du pays jusqu’à la fin de l’enquête», la justice décidant aussi le «gel des comptes bancaires» de M. Guaido, a annoncé le président du TSJ, Maikel Moreno. Une annonce qui a fait réagir du côte de Washington. La Maison Blanche a mis en garde mardi le régime vénézuélien contre la tentation de s’en prendre Juan Guaido, qu’elle a reconnu comme président par intérim. «Ceux qui tentent de saboter la démocratie et de s’en prendre à Guaido en subiront les conséquences», a tweeté John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.