Le réseau TEC perturbé à cause de la neige, surtout en Hainaut

Des chutes de neige provoquent des perturbations de la circulation des bus sur le réseau TEC, principalement en province de Hainaut, peut-on lire mercredi matin sur le site infotec.be. Un «plan intempéries» a été mis en place. Celui-ci prévoit des déviations sur certaines lignes.

La neige perturbe la circulation des bus de TEC Hainaut. Dans la zone du Hainaut Occidental, la direction de TEC Hainaut annonce de nombreuses déviations et quelques suppressions de ligne, notamment à Ath, Ellezelles et Bernissart. Des suppressions de ligne sont également annoncées dans la zone de Mons-Borinage, entre autres à Boussu, Dour, Eugies, Saint-Ghislain, Wasmes, Frameries, Hornu ainsi que dans la région de Honnelles et du Haut-Pays.

La situation est plus délicate dans la région du Centre où de nombreuses lignes ont été supprimées en raison des chutes de neige, notamment à Braine-Le-Comte, Morlanwelz, La Louvière, Houdeng, La Croyère, La Hestre et Strépy. La direction de TEC Hainaut demande aux usagers de consulter régulièrement le site www.infotec.be dont les informations sur les perturbations évoluent en temps réel. Outre les bus, certains services de la ligne 4 du métro de Charleroi de et vers Gilly-Soleilmont ne sont pas assurés, ajoute le TEC Charleroi.

Le Brabant wallon et la Flandre concernés

Des perturbations sont également constatées en Brabant wallon, où plusieurs lignes sont déviées et plusieurs voyages supprimés. La ligne 28 Ottignies-Court-Saint-Etienne ne circule pas.