L’ancien président brésilien Lula pas autorisé à assister aux obsèques de son frère

La justice brésilienne a refusé à l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis avril pour corruption, l’autorisation de sortir provisoirement de prison pour assister mercredi à l’enterrement de son frère.

Genival Inacio da Silva, dit «Vava», est mort d’un cancer mardi à 79 ans. La veillée funèbre a eu lieu dans la soirée de mardi et l’enterrement est prévu mercredi à 13h00 (16h00 en Belgique) à Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo. La défense de Lula avait envoyé à la juge Carolina Lebbos, chargée des dossiers de l’enquête anticorruption «Lavage express», une demande d’autorisation de sortie de prison de Lula «pour assister à la veillée funèbre et à l’enterrement de son frère».

La décision de la juge Lebbos s’est fondée sur les avis qu’elle a sollicités auprès de la police fédérale et du parquet. La police fédérale a recommandé de ne pas autoriser la sortie de Lula en évoquant des problèmes logistiques, déclarant notamment qu’elle ne disposait pas actuellement des moyens de transport pour une telle sortie ni des moyens de sécurité nécessaires étant donnée la notoriété de l’intéressé.

Les hélicoptères occupés par la rupture du barrage

En particulier, «les hélicoptères qui ne sont pas en cours d’entretien sont utilisés pour le soutien aux victimes de Brumadinho (rupture d’un barrage minier, NDLR)», a déclaré la police. Les avocats de l’ex-président (2003-2010) avaient invoqué l’article 120 de la loi sur les exécutions de peine, qui stipule que les détenus peuvent sortir de prison sous escorte en cas de décès ou de maladie grave d’un frère ou d’une soeur.

Lula, 73 ans, purge une peine de 12 ans et un mois de prison au siège de la police fédérale de Curitiba, dans le sud du Brésil, à 400 km de Sao Paulo. Accusé d’avoir reçu un appartement en bord de mer de la part d’une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l’attribution de marchés publics, il a toujours déclaré être innocent.

Également mis en cause dans d’autres dossiers, Lula se dit victime d’un complot pour l’empêcher de revenir au pouvoir.