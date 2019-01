La 5G, les imprimantes 3D et les enceintes intelligentes au cœur des tendances high-tech

5G, IA, impressions 3D, radio, TV et enceintes connectées sont au coeur des tendances mises en avant par le cabinet Deloitte dans son rapport « TMT Predictions 2019 » sur la technologie, les médias et les télécommunications.

1. L’arrivée de la 5G

2019 sera l’année de la 5G. Selon Deloitte, environ 25 opérateurs devraient proposer des abonnements à ce nouveau standard de communication dès 2019 et le double en 2020. Le cabinet rappelle que la 5G sera source de connexions plus rapides et permettra bientôt de multiplier le trafic par cent, grâce notamment à de nouveaux usages démocratisés, tels que le streaming en très haute définition ou bien encore l’essor de la voiture connectée et autonome.

2. L’intelligence artificielle va gagner les entreprises

Deloitte prévoit qu’en 2019, les sociétés accéléreront leur utilisation de logiciels et de services d’intelligence artificielle (IA) dématérialisés. Le cabinet prévoit que la mise en œuvre de solutions intégrant de l’intelligence artificielle s’étendra progressivement et rapidement à quasiment toutes les entreprises, via des solutions basées sur le cloud.

3. Le boom des paris sportifs

Malgré la concurrence de Netflix, la télévision « classique » a encore de beaux jours devant elle, notamment grâce au sport, bien aidé par le succès des plateformes de paris en ligne. Deloitte annonce par exemple que 60% des hommes nord-américains âgés de 18 à 34 ans qui regardent des programmes sportifs à la télévision feront en 2019 des paris sportifs.

4. La percée des imprimantes 3D

Le nombre de matériaux pouvant être imprimés en 3D a plus que doublé au cours des cinq dernières années, ce qui contribue grandement à la croissance du secteur. Les ventes d’imprimantes 3D professionnelles devraient ainsi dépasser les 3 milliards $ à l’horizon 2020, avec une croissance estimée à plus de 12% par an.

5. La radio n’est pas morte !

Selon Deloitte, quelque trois milliards d’individus dans le monde écoutent la radio chaque semaine. Le cabinet estime que 85% de la population adulte écoutera la radio au moins une fois par semaine dans les pays développés. A terme, Deloitte prévoit même que les plus jeunes consacreront plus de temps à écouter la radio qu’à regarder la télévision d’ici 2025.

6. La généralisation des enceintes intelligentes

Selon les prévisions de Deloitte, le marché des enceintes connectées s’élèvera à plus de 7 milliards $ en 2019, devenant ainsi la catégorie des appareils connectés affichant la plus forte croissance. Si les technologies de reconnaissance vocale continuent à s’améliorer, il va aussi falloir qu’elles s’adaptent à toutes les langues pour qu’elles deviennent un phénomène réellement mondial.