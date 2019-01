« Je danse le Mia » va retrouver une nouvelle jeunesse à travers un film co-écrit par Michaël Youn. L’humoriste et acteur prépare un long-métrage inspiré du rap du groupe marseillais. Au casting, les spectateurs retrouveront l’acteur Rayane Bensetti connu pour avoir jouer dans « Clem » et participé au concours télévisé « Danse avec les stars ».

IAM est de retour… au cinéma ! Le groupe de rap va s’associer à Michaël Youn (« La Beuze », « Les Onze Commandements ») pour adapter sur grand écran leur tube « Je danse le mia », sorti en 1993, comme l’annonce Le Film Français. L’animateur devenu acteur va co-signer le scénario d’un film inspiré de la fameuse chanson.

Les rappeurs dans leur rôle

Le jeune acteur Rayane Bensetti (« Tamara », « Clem ») incarnera le personnage principal, un rappeur marseillais dans les années 1980 propulsé en 2019 dans un autre monde. Il découvre alors que les anciens du rap ont laissé la place à un autre genre du type Jul ou Naps. Ces deux derniers seront d’ailleurs présents au casting dans leur propre rôle. Derrière la caméra, Matt Alexander (« C’est tout pour moi », « Pension complète ») signera la réalisation. Quant à Akhenaton, l’un des rappeurs du groupe, il sera également impliqué.

Sorti en 1993, la chanson « Je danse le Mia », issue de l’album « Ombre est lumière » du groupe IAM, a connu un succès immédiat en France. Symbole d’une nouvelle génération et d’une nouvelle réalité de la France, IAM fut l’un des plus grand groupes de rap du moment. Entre rap et funk, le « mia » a su mélanger deux univers. Un défi qu’essaiera de relever l’humoriste et acteur Michaël Youn.