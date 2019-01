Fin de la phase de pré-alerte routière en Wallonie mais maintien de vigilance renforcée

En raison de l’amélioration des conditions de circulation, la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la police fédérale de la route et du centre Perex a décidé de lever la phase de pré-alerte routière, indique mercredi le secrétariat général du SPW Wallonie.

La situation sur le réseau routier wallon continue à faire l’objet d’une évaluation régulière par la CAR, ajoute le SPW. Des plaques de neige durcie et de glace ainsi que des brouillards givrants se formeront dans la nuit de mercredi à jeudi et rendront les routes glissantes et dangereuses.