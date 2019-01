Volley: Roulers prend un set au Zenit Kazan mais s’incline sans surprise

Pas de miracle pour Roulers, mardi soir, lors de la 4e des six journées de la phase de poules de la Ligue des champions de volley (messieurs). Le club vice-champion de Belgique s’est incliné logiquement 3 sets à 1 dans la salle du Zenit Kazan. Opposés aux Russes quadruples tenants du trophée, les Roulariens ont réussi à enlever le premier set 20-25 avant de concéder les trois suivants (25-18, 25-18, 25-20). La rencontre a duré 1h34. Kazan a fêté à cette occasion sa 29e victoire consécutive en Ligue des champions. Matthijs Verhanneman et Lou Kindt ont été les joueurs belges les plus efficaces en attaque (13 points), loin derrière Maxim Mikhailov (22) et Earvin Ngapeth (17).

Au classement, Roulers, qui a concédé sa 3e défaite, totalise 3 points dans le groupe A et occupe la 3e place. Kazan compte le maximum de 12 points. En soirée, les Turcs d’Ankara (2 pts) accueillent les Allemands de Francfort (4 pts).

Roulers recevra Ankara au Schiervelde le jeudi 14 février (20h30) pour le compte de la 5e journée.

La phase de poules se dispute jusque fin février. Les cinq vainqueurs de poule et les trois meilleurs deuxièmes accèderont aux quarts de finales. A partir de ce moment, les confrontations se joueront en aller et retour et par élimination directe.

Source: Belga