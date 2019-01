Tour de San Juan – Julian Alaphilippe gagne le 3e étape contre-la-montre, Remco Evenepoel 3e à 12 secondes

Le Français Julian Alaphilippe est le nouveau leader du Tour de San Juan cycliste (2.1). Le leader de l’équipe belge Deceuninck-Quick Step s’est adjugé la 3e étape, un contre-la-montre individuel de 12 km, mardi à Pocito en Argentine. Il a devancé de 12 secondes l’Italien Valerio Conti (UAE-Team Emirates). Le grand espoir belge Remco Evenepoel, équipier d’Alaphilippe, a réalisé une magnifique performance. Il a pris la 3e place dans le même temps que Conti et se retrouve 4e du général à 22 secondes (dans le même temps que Conti 3e), pour sa première course chez les professionnels à 19 ans à peine. Le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), 6e de l’étape à 21 secondes, cède le maillot de leader et se retrouve 2e à 18 secondes.

La 4e étape de cette 37e édition, reliera mercredi San José de Jachal-Valle Fértil à Villa San Agustin sur un parcours accidenté long de 185,8 km avec trois cols dont deux de 1e catégorie, toutefois situés à bonne distance de l’arrivée.

La compétition s’achève samedi au terme de la 7e étape disputée à San Juan.

Source: Belga