Thorgan Hazard de retour à l’entraînement avec le Borussia Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach, troisième de la Bundesliga après 19 journées, a vu Thorgan Hazard retrouver le chemin de l’entraînement. Les ‘Poulains’ l’ont annoncé mardi. Le Diable Rouge souffrait d’un hématome au mollet depuis la rencontre au Bayer Leverkusen et avait dû faire l’impasse sur la réception d’Augsbourg le weekend dernier. « Je suis en forme et je me sens à nouveau vraiment bien », a déclaré le Brainois sur le site de son club.

Hazard, 25 ans, auteur de douze goals et de sept assists en 20 matches toutes compétitions confondues, est un des joueurs les plus décisifs de son équipe.

Le Borussia Mönchengladbach a neuf points de retard sur le Borussia Dortmund d’Axel Witsel, et trois sur le Bayern Munich. Samedi, ‘Gladbach ira défier Schalke 04 (12e) pour la 20e journée de championnat.

Source: Belga