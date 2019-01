Proximus League – Mera (FC Malines) suspendu trois rencontres, Rocha (Lommel) manquera deux matchs

La commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) a infligé une suspension de trois rencontres effectives ainsi qu’une amende de 1.500 euros au Malinois German Mera. Elle s’est en revanche montrée un peu plus clémente envers le buteur de Lommel, Leonardo Rocha, suspendu pour deux rencontres, plus une avec sursis. Samedi passé, le défenseur colombien du FC Malines German Mera avait été exclu à un quart d’heure de la fin du match au sommet de la D1B au Beerschot Wilrijk (0-0), pour avoir frappé au visage Joren Dom. Le Procureur Kris Wagner avait initialement requis quatre matchs de suspension mais le passé disciplinaire vierge du joueur a joué en sa faveur. Malgré l’annonce de la commission des litiges, le Malinois peut participer à la demi-finale retour de la Coupe de Belgique mardi soir sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. La sanction sera effective à partir de mercredi, ce qui signifie que Mera manquera les duels de Proximus League face à Westerlo, OH Louvain et Tubize.

Pour le joueur de Lommel, Leonardo Rocha, il faut remonter à la 10e journée de Proximus League face à OHL (4 décembre 2018), où l’attaquant portugais avait été exclu après avoir donné un coup au défenseur anglais Elliott Moore, prêté par Leicester. En raison de ce mauvais geste, l’attaquant de 21 ans sera suspendu deux matchs et devra s’acquitter d’une amende de 1.000 euros. Il manquera les duels de D1B face à l’Union et Roulers. Le club limbourgeois peut encore aller en appel de cette décision.

Source: Belga