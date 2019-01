Phase de pré-alerte sur les routes en Wallonie

Les usagers sont invités à limiter au maximum leurs déplacements dans la nuit de mardi à mercredi et dans la journée de mercredi, fait savoir la Cellule d’action routière de Wallonie qui a déclenché la phase de pré-alerte. Cette phase consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires: rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage. Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires. Ces moyens seront déployés suivant les endroits en fonction de l’avancée de la perturbation, précise la Cellule d’action routière.

Pour ceux qui sont contraints à prendre la route, la Cellule recommande que le véhicule soit muni de pneus hiver, de veiller de faire le plein de liquide de lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises, vitres latérales, rétroviseurs ainsi que les optiques de phares avant tout départ.

Concernant les poids lourds, les autorités françaises ont décidé d’interdire la circulation des véhicules affectés au transport de voyageurs et de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sur les axes du Réseau Routier National, Autoroutes et routes nationales, des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, à l’exclusion de la portion de l’autoroute A16 située entre la frontière franco-belge et l’échangeur n°41 (Calais) dans les deux sens de circulation.

Source: Belga