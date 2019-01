Peu de questions des parties civiles pour les enquêteurs

La parole a été donnée aux avocats des parties civiles, mardi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Peu de questions ont été posées aux juges d’instruction et policiers qui ont mené l’enquête sur la tuerie au Musée juif de Belgique. Ce qui laisse penser qu’ils sont satisfaits des travaux qui ont été réalisés et de la présentation qui en a été faite devant la cour durant les six derniers jours. Christian Dalne, l’avocat de la mère d’Alexandre Strens, a demandé à la cour de revisionner les difficiles images du Musée dans les moments qui ont suivi l’attaque, et plus particulièrement celles qui montrent l’intervention d’un homme auprès du jeune employé, qui gît dans l’accueil.

Cet individu est un médecin d’une cinquantaine d’années qui avait été appelé par des passants et qui est resté auprès d’Alexandre Strens jusqu’à l’arrivée des secours.

L’avocat d’Annie Adam, mère de la victime, a précisé de manière un peu anticipée que sa cliente avait jugé l’enquête très minutieuse et qu’elle n’avait donc pas plus de questions.

Me Koning, conseil de la famille de Dominique Sabrier, a lui interrogé un douanier et un enquêteur sur la position des armes au moment où elles ont été trouvées sur Mehdi Nemmouche. Celles-ci n’étaient pas en position de sécurité, mais bien « prêtes à l’emploi », ont-ils tous deux répondu.

L’avocat a affirmé que la défense de l’accusé avait expliqué la présence de ses empreintes – digitales ou ADN – sur les armes par le fait qu’il les avait « sécurisées ». Ce qu’a immédiatement contesté Me Courtoy. « Il va nous falloir six mois pour corriger » tout ce qui a été dit, a-t-il fulminé.

Me Masset, l’avocat du Musée juif, a lui rappelé, pour infirmer tout « trucage » du dossier, que la longue détention préventive de Mehdi Nemmouche avait été contrôlée régulièrement – tous les trois mois jusqu’en 2016 puis tous les deux mois ensuite – durant les quatre à cinq années passées. Il y a eu une vingtaine de comparutions en chambre du conseil sur cette période, a-t-il souligné.

Source: Belga