Pep Guardiola entretient le flou sur l’avenir de Vincent Kompany à City

Quel sera l’avenir de Vincent Kompany à Manchester City ? Arrivé dans le nord de l’Angleterre en provenance de Hambourg en août 2008, le Diable Rouge, âgé de 32 ans, arrive au terme de son contrat en fin de saison. Il devrait discuter prochainement de son avenir avec le club mais il n’est pas certain que le Bruxellois prolonge, comme l’a laissé entendre Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens. « C’est une question que nous devons aborder avec Vincent », déclare Guardiola sur le site des Citizens. « Nous ne doutons pas de ses qualités. Il nous manque quand il ne joue pas, c’est notre capitaine et il nous apporte ce que peu de défenseurs centraux dans le monde peuvent apporter. Il est incroyable, mais la réalité est qu’il a très peu joué ces cinq dernières années. Nous allons discuter avec son agent et voir quelle sera la meilleure solution. L’aspect sentimental est tellement important. Il est là depuis longtemps et il nous a aidés à construire le club que nous avons maintenant. Nous ne pouvons pas l’oublier. Je n’aime pas les clubs qui disent ‘OK, c’est fini, partez’, mais en même temps, il y a un moment où c’est fini. Ce n’est pas ma décision. Je ne fais que donner mon avis ».

Le coach catalan aimerait bien que Kompany reste à City après sa carrière. « J’aimerais le garder au club », dit Guardiola. « Il a quelque chose de spécial dans bien des domaines, il pourra représenter le club de la meilleure des manières. C’est une personnalité sur et en dehors du terrain. Il parle six ou sept langues, il sait donc bien communiquer. Nous avons besoin de gens avec un tel passé pour aider les joueurs de la nouvelle génération ».

Vincent Kompany ne jouera pas mardi à Newcastle lors de la 24e journée de Premier League. Il n’a plus joué pour les Skyblues depuis le 3 janvier dans le match au sommet de Premier League contre le leader Liverpool (2-1). Il a ensuite été remplacé à deux minutes de la fin, légèrement grimaçant. Il n’a plus été inscrit sur une feuille de match depuis lors.

Source: Belga