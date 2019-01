Ostende s’incline à Besiktas malgré un bon début de match mais conserve ses chances

Vainqueur de ses six précédents matchs sur la scène européenne et remonté ainsi à la 4e place du groupe D de la Ligue des champions de basket masculin, Filou Ostende a vu sa belle série prendre fin mardi soir au Besiktas Istanbul. Les champions de Belgique se sont inclinés 80-71 (repos: 40-39) à l’Akatla Arena face à l’équipe qui partageait le même bilan qu’eux au classement mais le devançait d’une place. Ostende reste 4e avec 20 points derrière Bologne 21 (12 matchs), Besiktas 21 et Patras 20 (12 m.). L’équipe de Dario Gjergja a bien débuté grâce à un excellent Chase Fieler (8 pts à du 4/4). Le marquoir indiquait 13-18 après le premier quart. Gagner avec 8 points d’avance sur Besiktas était synonyme de qualification pour les huitièmes.

La mission est vite devenue difficile avec le retour dans le 2e quart des Turcs qui viraient en tête à la pause (40-39). Dans le troisième quart-temps, perdu 30-20, Ostende n’a pas réussi à maîtriser les excellents Jason Rich (24 pts) et Ivan Buva (23 pts, 7 reb). Le gain de la 4e période (10-12) n’a pas été suffisante. Nemanja Djurisic a marqué 20 points et TJ Williams (12 pts, 5 reb) pour Ostende.

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour le top 16. Ostende jouera sa qualification dans son dernier match à domicile face à Strasbourg, le club de l’ancien Ostendais Quentin Serron, le mercredi 6 février (18h30).

En cas d’échec, les Côtiers sont d’ores et déjà assurés d’être reversés en 1/8e de finale de l’Europe Cup qui récupère les 5e et 6e de chaque poule de la Ligue des champions.

Source: Belga