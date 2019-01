Météo – Encore quelques flocons sur les hauteurs

Ce mardi matin, des plaques de glace ou de givre pourront se former localement, prévoit l’Institut royal météorologique. Dans le sud-est du pays, nous aurons encore un ciel bien nuageux avec quelques derniers flocons sur le relief ardennais. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec encore quelques éclaircies l’avant-midi. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira à partir du sud-ouest avec en fin d’après- midi, de la neige fondante à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre -1 ou -2° en Haute Ardenne et 2 à 4° ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest revenant plus tard au secteur sud-est.

Mardi soir, le ciel sera très nuageux à couvert avec ici et là des chutes de neige fondante depuis le sud-ouest du pays. Plus tard en fin de soirée, une zone de précipitations neigeuses nous atteindra par la côte et la frontière française et traversera le pays d’ouest en est.

Mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des chutes de neige sur tout le territoire.

Source: Belga