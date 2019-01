L’accord de coalition anversois approuvé, le CD&V s’abstient

Le conseil communal anversois a donné son feu vert lundi soir à l’accord de coalition dégagé par les nouveaux partenaires au pouvoir dans la première ville de Flandre, alliant N-VA, sp.a et Open Vld. Les partis de la majorité ont donné leur aval formel, alors que les partis d’opposition Groen, Vlaams Belang et PVDA (PTB) l’ont rejeté. Le CD&V s’est en revanche abstenu pour se présenter comme un élément constructif de l’opposition. Groen et le PVDA, ainsi que le CD&V, ont critiqué l’abandon d’un seuil minimal de 10% de logements sociaux et l’assujettissement des bénéfices sociaux à l’inscription des enfants de l’école maternelle. « Pour un parti socialiste, c’est une honte », a particulièrement déploré l’élu PVDA Peter Mertens, visant la formation sp.a revenue au pouvoir. L’écologiste Wouter Van Besien a qualifié la nouvelle coalition communale d’encore « pire » que la précédente.

Pour le parti d’extrême droite Vlaams Belang, l’accord de coalition est trop à gauche. « Le changement de 2012 s’est révélé être quasi à l’identique, maintenant les socialistes sont de retour et vous quitterez bientôt Anvers pour devenir Premier ministre », a déclaré l’élu nationaliste Filip Dewinter visant le bourgmestre Bart De Wever (N-VA).

Pour le CD&V, Nahima Lanjri a indiqué le souhait du parti de se poser en opposition constructive. Toutefois, l’élue s’est demandé « qui est le capitaine du bateau » dans cette majorité de « rassemblement », selon le nom donné à l’accord de coalition (‘De grote verbinding’, NDLR).

