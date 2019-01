La lutte contre le réchauffement, c’est la bataille du siècle, selon Charles Michel

Le Premier ministre, Charles Michel, fait de la lutte contre le réchauffement climatique un enjeu central. Devant les autorités du pays rassemblées comme chaque année au Palais royal, il a évoqué lui aussi les marches pour le climat de ces dernières semaines. « La lutte contre le réchauffement climatique est certainement la bataille de ce siècle », a-t-il assuré. Il a toutefois posé une balise: il n’est pas question de sanctionner le pouvoir d’achat des citoyens. Cette lutte « suppose une transformation dans notre façon de consommer, de produire ou encore de travailler » et de « réconcilier le défi de la fin du mois avec l’enjeu de la fin du monde », a-t-il expliqué.

Le chef du gouvernement a énuméré quelques uns des chantiers menés sous cette législature (éolien en mer, RER, obligations vertes). Mais il faudra aller plus loin. « L’appel est limpide: il faudra faire plus, plus vite et plus fort. Mais la proclamation d’une ambition ne suffit pas. Des mesures supplémentaires doivent être préparées », a-t-il ajouté, estimant qu’il faudra évaluer l’impact de ces mesures pour les citoyens.

Source: Belga