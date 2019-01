Jusqu’à 15 centimètres de neige par endroits mardi

Il neigera sur l’ensemble du pays entre mardi soir et mercredi soir. La neige s’accumulera pour atteindre une couche comprise entre 5 et 15 centimètres par endroits, annonce mardi soir l’IRM qui a placé l’ensemble de la Wallonie en code orange pour la journée de mercredi. Le risque de verglas ou de plaques de glace sur une zone étendue sera important. Bruxelles sera également en code orange alors qu’en Flandre, les provinces de Flandre orientale, d’Anvers et du Limbourg seront un peu plus épargnées (code jaune).

Source: Belga