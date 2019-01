Elections 2019 – Parité pour la liste CD&V à Bruxelles

Le parti flamand CD&V à Bruxelles a attribué lors d’une réunion lundi soir les places stratégiques sur sa liste électorale régionale en vue des élections du 26 mai, faisant la part belle à la parité homme/femme. En outre un candidat sur deux sera âgé de moins de 36 ans. Comme déjà annoncé, la liste CD&V en région bruxelloise est tirée par Bianca Debaets (45), qui est suivie par Paul Delva (51) et Joris Pochet (35), sénateur et député parlementaire flamand. La quatrième place doit encore être attribuée à une femme. Eric Laureys (32), porte-parole actuel de Mme Debaets et ancien journaliste pour le média Bruzz, se retrouve en 5e place. La députée bruxelloise Brigitte Grouwels (65) pousse la liste bruxelloise.

Source: Belga