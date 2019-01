Crise au Venezuela – Washington met en garde Caracas contre la tentation de s’en prendre à Guaido

La Maison Blanche a mis en garde mardi le régime vénézuélien de Nicolas Maduro contre la tentation de s’en prendre à l’opposant Juan Guaido, qu’elle a reconnu comme président par intérim. « Ceux qui tentent de saboter la démocratie et de s’en prendre à Guaido en subiront les conséquences », a tweeté John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.

M. Bolton réagissait à la décision du procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, de demander l’application de « mesures de précaution » contre M. Guaido, dont l’interdiction de sortir du pays et le blocage de ses comptes.

« Nous dénonçons les menaces de l’ancien procureur général du Venezuela contre le président Juan Guaido », a souligné le conseiller américain.

Après avoir annoncé lundi des mesures contre la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, les Etats-Unis ont menacé mardi, par la voix du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, de sanctions supplémentaires.

De son côté, Kimberly Breier, secrétaire d’Etat adjointe chargée des Amériques, a rencontré l’opposant Carlos Vecchio, nommé par Juan Guaido nouveau chargé d’affaires du Venezuela aux Etats-Unis, afin de « discuter des prochaines étapes pour soutenir la transition démocratique au Venezuela ».

« Nous sommes unis avec tous ceux qui sont en faveur de la démocratie », a-t-elle tweeté.

A l’issue d’une rencontre avec le vice-président Mike Pence à la Maison Blanche, Carlos Vecchio a estimé que la lutte politique en cours au Venezuela était « un combat entre la démocratie et la dictature ».

« Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, nous ne pouvons faire cela tout seuls », a-t-il martelé.

La communauté internationale redoute une catastrophe humanitaire au Venezuela, qui se débat entre hyperinflation (10.000.000% en 2019 selon le FMI) et graves pénuries de nourriture et de médicaments.

source: Belga