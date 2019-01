Brexit – Jeremy Corbyn accepte de rencontrer Theresa May

Le chef de l’opposition britannique Jeremy Corbyn a décidé d’accepter de s’entretenir avec la Première ministre Theresa May sur les suites à donner au Brexit. Le leader travailliste avait jusqu’ici refusé le dialogue. Il fait désormais volte-face afin de « protéger l’emploi, les conditions de vie et les droits au Royaume-Uni », a-t-il annoncé mardi soir. Jeremy Corbyn a justifié sa décision par la validation d’un amendement de la députée conservatrice Caroline Spelman par le parlement britannique visant à exclure un Brexit sans accord. Cet amendement est cependant juridiquement non contraignant.

Source: Belga