NewB introduit sa demande de licence pour ouvrir une banque éthique

La coopérative NewB, qui travaille à la création d’une banque éthique a officiellement déposé une demande d’agrément en qualité d’établissement de crédit. Un dossier décrivant l’organisation de la future banque a été transmis à la Banque nationale de Belgique pour examen.

Ce dépôt marque le début d’une période de 12 mois maximum, à l’issue de laquelle les autorités devront se prononcer sur l’octroi éventuel d’une licence bancaire. Si la réponse est favorable, particuliers, entreprises et organisations pourront faire appel aux services de la banque coopérative dès 2020. Entretemps, NewB devra réunir des capitaux supplémentaires et veiller à la réussite de ses produits financiers.

«Aujourd’hui, nous proposons des solutions d’assurance (auto) et une carte de paiement. Nous espérons élargir notre gamme avec une assurance vélo, une assurance habitation, une RC vie privée notamment… au cours des prochains mois», indique Bernard Bayot, président du conseil d’administration.

Lancement d’une campagne d’adhésion

En parallèle à cette demande d’agrément, NewB lance une vaste campagne d’adhésion dès ce mardi pour gonfler les rangs des coopérateurs actuels. « Si vous désirez nous rejoindre, il suffit de souscrire à une part de 20 € », précise B. Bayot.

Le projet NewB a germé en 2013 dans la foulée de la crise qui a secoué les institutions bancaires. L’idée était de créer une «banque locale, coopérative et durable». «En effet, nous souhaitons répondre à des valeurs éthiques, de transparence, d’inclusion. Chez nous, le spectre des salaires varie de 1 à 5 maximum entre le haut et le bas de l’échelle, les collaborateurs ne perçoivent pas de bonus et ils ne disposent pas de voitures de société. Nous voulons revenir aux fondamentaux, lever localement des dépôts pour les transformer localement en crédits (au lieu de les transférer vers l’étranger) et investir dans la transition énergétique», détaille le CEO Tom Olinger.

Répondre aux attentes des mouvements citoyens

Alors utopique le projet NewB? «Je comprends bien le scepticisme… mais il ne faut pas sous-estimer les mouvements populaires telles que ces marches pour le climat. Notre heure est venue. Les acteurs traditionnels ne sont plus à la hauteur des défis. Quand on voit à quel point on investit encore dans le carbone par exemple. Les banques ont une responsabilité en matière environnementale et d’évolution de la société», relève B. Bayot.

«Le projet a bien mûri depuis 2013, nous avons gagné en professionnalisme et nous répondons à une véritable demande sur le marché», ponctue le CEO. Aujourd’hui NewB mobilise 50.000 coopérateurs, 150 organisations sociétales et trois investisseurs institutionnels (entités de l’assureur français Monceau).