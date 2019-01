174 renards sauvés d’une ferme à fourrure

Des activistes ont sauvé 174 renards blancs d’une ferme à fourrure en Chine. Les animaux ont été recueillis par un monastère bouddhiste.

C’est une vaste opération de sauvetage qui a eu lieu en Chine. Des activistes dont une femme nommée BoHe ont réussi à sauver 174 renards argentés. Les animaux se trouvaient dans l’une des nombreuses fermes à fourrure de Chine. Celle-ci s’apprêtait à fermer ses portes et comptait se débarrasser des animaux restant.

Posted by Karen Gifford on Wednesday, January 9, 2019

Les renards recueillis par un monastère bouddhiste

Les activistes se sont donc organisés pour récupérer les dizaines de renards. Pour cela, ils ont loué des camions et acheté de la nourriture et des cages. Ces renards ont vécu toute leur vie enfermés et ils ne pouvaient pas être relâchés dans la nature. Lais heureusement, ils ont trouvé refuge dans un lieu pour le moins étonnant : un monastère bouddhiste.

Les moines ont accepté d’accueillir les 174 renards sur leur vaste terrain. « Ces renards seront à l’abri du danger et nourris pour le restant de leur vie. Ces précieuses créatures peuvent désormais courir, jouer et vivre », a écrit une activiste sur Facebook en publiant des vidéos des renards.

Posted by Karen Gifford on Friday, January 18, 2019

Un appel aux dons

Une autre vidéo publiée sur Facebook par Karen Gifford, qui a participé au sauvetage, montre un moine bouddhiste en train de prier au milieu de dizaines de renards qui profitent de leur nouvelle vie. L’opération de sauvetage n’est néanmoins pas encore tout à fait terminée. En effet, ces renards mangent beaucoup et les nourrir coûte cher. Les activistes ont ainsi lancé un appel aux dons pour récolter de l’argent afin que les moines bouddhistes puissent acheter de la nourriture pour les renards.