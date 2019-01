Mobilité partagée: l’opérateur Dott entre en scène

Bruxelles compte un opérateur de mobilité partagée de plus: Dott entre en scène et devient le quatrième acteur à proposer des trottinettes sur le terrain bruxellois. Dott met en service une cinquantaine de trottinettes électriques qui évolueront dans un premier temps dans le quartier européen.

Après Trotty, Bird et Lime, Dott devient le quatrième acteur à Bruxelles sur le marché de la mobilité partagée. Deux d’entre eux, Trotty et Bird, observent une sorte de «pause hivernale». Et il n’est pas certain qu’ils reviendront après cette interruption.Dott a annoncé à la Région bruxelloise sa venue et souligné qu’elle adhère au nouveau règlement régissant le secteur.

«C’est un marché en plein développement. En tant que ville, nous ne voulons rien interdire, mais nous voulons, avec la nouvelle réglementation, que tout se déroule de manière ordonnée. Il appartient aux opérateurs de montrer qu’ils apportent une réelle complémentarité aux transports publics et qu’ils ont la volonté d’être présents dans le temps», explique Mathias Dobbels, le porte-parole du ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a).

Dott affirme privilégier la sécurité et la durabilité. Avec leurs gros pneus et une portée plus grande, les engins de Dott sont encore mieux adaptés à la circulation urbaine, affirme l’opérateur.