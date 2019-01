Les données de 14.200 porteurs du VIH volées et publiées à Singapour

Les données confidentielles de 14.200 personnes contaminées par le VIH, dont beaucoup d’étrangers, ont été volées et publiées sur internet, ont annoncé les autorités singapouriennes lundi soir.

Le ministère de la Santé pense que les données ont été publiées par un Américain plusieurs fois condamné par la justice, qui les aurait obtenues via son compagnon, un docteur singapourien qui avait accès au registre national des personnes porteuses du VIH. « Une personne non autorisée est entrée en possession des informations confidentielles de 14.200 individus porteurs du VIH jusqu’en 2013 et des coordonnées de 2.400 d’entre elles », a indiqué le ministère. « Ces informations ont été publiées en ligne », a précisé le ministère en présentant des excuses « pour les inquiétudes et la détresse » subies par les victimes.

Les données publiées comprennent des noms, des identifiants, des coordonnées, des résultats de tests VIH et d’autres informations médicales. Les personnes concernées par ce vol de données sont 5.400 Singapouriens qui ont été diagnostiqués comme infectés par le virus jusqu’en janvier 2013 ainsi que 8.800 étrangers diagnostiqués comme porteur du VIH jusqu’en décembre 2011. Le ministère a identifié un citoyen américain, Mikhy K. Farrera Brochez, qui a vécu à Singapour de 2008 à 2016, comme celui qui détient les données volées. Il a été condamné pour fraude et pour des crimes liés à la drogue en mars 2017 et expulsé de Singapour après avoir purgé sa peine.