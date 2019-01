La neige fera son retour cette nuit

Une zone de neige atteindra cette nuit la Belgique depuis l’ouest pour s’étendre au reste du pays dans le courant de la nuit.

Cet après- midi, le temps sera généralement sec et le ciel d’abord partagé entre périodes ensoleillées et champs nuageux. A partir de l’ouest, le ciel s’ennuagera mais seule une faible averse hivernale sera possible dans l’extrême ouest.

Ce soir, une zone de neige nous atteindra depuis l’ouest pour s’étendre au reste du pays dans le courant de la nuit. Seules les régions près des Pays-Bas pourraient conserver un temps généralement sec une bonne partie de la nuit. Ailleurs, on attend entre 3 et 8 cm de neige, voire localement 10 cm. En fin de nuit, de l’air un peu plus doux nous parviendra depuis la Mer du Nord, transformant la neige en neige fondante dans l’extrême ouest. Les minima oscilleront entre -4 et -2 °C au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de -1 °C dans le centre et proches de 0 °C dans l’ouest.

Demain matin, il fera couvert avec de la neige. Graduellement, la neige se transformera en neige fondante ou même en pluie dans la moitié ouest. En fin d’après-midi, la zone de neige nous quittera par le nord-est.