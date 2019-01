Gad Elmaleh accusé de plagiat dans une nouvelle vidéo

Gad Elmaleh a une nouvelle fois été épinglée pour plagiat par la chaîne CopyComic.

CopyComic n’en est pas à ses débuts en matière de révélation de plagiat. La chaîne avaient déjà mis en ligne plusieurs vidéos sur Youtube, montrant de nombreux humoristes français pomper leurs anciens sketches sur leurs collègues américains. Après Jamel Debbouze, Arthur, tomer Sisley ou Michel Leeb c’est à Gad Elmaleh d’être une nouvelle fois épinglé dans la dernière vidéo publiée le 28 janvier.

Dans ce montage de plus de 13 minutes intitulé « Partie 1 », CopyComic met en avant comment l’humoriste s’est inspiré dans son spectacle « Sans tambour » de 2014 ou « American dream » en 2018 comme celui de George Carlin ou Martin Matte et même Dieudonné. Une mauvais publicité pour Gad Elmaleh mais qui n’a pourtant pas de conséquences concrètes pour l’humoriste comme l’explique CopyComic au Monde, malgré le fait « qu’il y a quelque chose de profondément malsain et malhonnête ». Selon Le Monde, la chaîne promet de sortir un nouveau montage le 4 février sur le même humoriste.