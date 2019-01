En Chine, des congés supplémentaires pour les femmes célibataires

Un parc d’attractions chinois a décidé d’offrir huit jours de congé supplémentaires à ses employées célibataires ayant plus de trente ans pour qu’elles puissent trouver l’amour.

À l’approche du Nouvel An lunaire, un parc d’attractions chinois a décidé de donner huit jours de congé supplémentaires à certaines employées. Les conditions? Avoir plus de trente ans, ne pas travailler au contact des clients et… être célibataire, comme le rapporte le South China Morning Post. Le but est de donner plus d’opportunités à ces femmes de rencontrer des hommes dans une société où les trentenaires célibataires sont considérées peu attirantes.

« Certaines femmes de notre personnel ont peu de contact avec le monde extérieur à cause de leur travail, se justifie Huang Lei, responsable des ressources humaines du parc d’attractions. Grâce à ce congé, nous espérons leur donner plus d’opportunités de rencontrer des personnes du sexe opposé. » Mais la rentabilité n’est jamais loin et ses femmes ne reçoivent pas des congés par pure charité. « Si nos employés sont satisfaits dans leur vie privée, ils ont tendance à être plus productifs au travail, » explique Huang Lei.

Cette annonce intervient quelques jours après qu’une école chinoise ne donne 2,5 jours de congé supplémentaires par mois aux femmes pour « trouver l’amour. »