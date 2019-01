À Hollywood, un nouveau métier pour respecter l’intimité des acteurs lors des scènes de sexe

Pour mettre à l’aise acteurs et actrices et respecter leur intimité pendant les scènes de sexe, Hollywood a dû créer un nouveau métier: coordinateur d’intimité.

En octobre dernier, la chaîne HBO rendait obligatoire le recrutement d’un coordinateur d’intimité pour le tournage de toutes ses séries afin d’éviter les abus lors des scènes de sexe. Depuis cette date, toutes les scènes de sexe sont tournées en présence de cette personne. Le but était d’apporter une protection physique, morale et professionnelle aux acteurs pendant ces scènes qui peuvent être intimidantes. « On s’assure que le consentement est explicite avant de filmer quoi que ce soit », avait expliqué une coordinatrice d’HBO au magazine Rolling Stones.

Et ce phénomène semble prendre de l’ampleur à Hollywood où les coordinateurs d’intimité sont de plus en plus nombreux. Avant le tournage de chaque scène, ces personnes veillent à ce que toutes les règles de bonne conduite soient respectées par l’équipe. À l’instar d’une scène de cascade, tout est répété et mis au point à l’avance pour qu’il n’y ait aucun dérapage. Dans la série Netflix Sex Education, la vie sexuelle des adolescents est racontée sans tabou, ce qui a requis le tournage de plusieurs scènes de sexe. Avant le tournage, la coordinatrice d’éducation Ita O’Brien a veillé à ce qu’une journée soit organisée pour que les membres du personnel puissent partager leurs expériences positives et négatives pendant des scènes de nudité. Pour la réalisatrice de la série, la présence d’Ita O’Brien a permis la création d’un environnement sain où tout le monde se sent à l’aise.

Dans l’ère post Me-Too, le poste de coordinateur d’intimité semble trouver de plus en plus sa place à Hollywood, pour le grand bonheur d’Ita O’Brien: « Il y a eu un vrai séisme cette année. (…) C’est vraiment une évolution positive pour l’industrie » précise la coordinatrice pour Mashable.