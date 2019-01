Devenez business developer grâce à Explort

Le programme Explort, développé en partenariat avec le FOREM et l’AWEX, propose aux jeunes diplômés une formation en commerce international avec, à la clé, un stage au sein d’une entreprise wallonne exportatrice leur permettant ensuite de réaliser une mission de business development à l’étranger pour le compte de cette entreprise.

Grâce à Explort, les jeunes diplômés demandeurs d’emploi Bac ou Master issus de toutes les filières de l’enseignement peuvent se préparer activement aux métiers liés à l’exportation et à l’international. De plus en plus d’entreprises sont en effet à la recherche de polyglottes disposant de compétences commerciales. Pour affiner ces compétences chez les jeunes diplômés et leur offrir une expérience sur le terrain, le programme Explort se compose de quatre étapes :

Accompagnement à la recherche de stage et coaching

Un coach accompagne le jeune et suit son parcours pour en assurer le bon déroulement. Formation en commerce international

Formation pratique délivrée par des professionnels de terrain. Stage dans une entreprise wallonne

Les stages sont réalisés pour le compte d’entreprises wallonnes bénéficiant d’une aide concrète pour se développer à l’international. Mission de prospection à l’étranger

Cette mission de deux mois est soutenue par une bourse de 1.500 € à 2.000 € par mois, couvrant les frais de mission à l’étranger.

Outre une amélioration du bagage linguistique, Explort offre une ouverture interculturelle et une expérience concrète dans le monde de l’entreprise et sur la scène internationale. Des atouts non négligeables pour entrer sur le marché de l’emploi. Plus de 80 % des personnes ayant suivi ce programme décrochent d’ailleurs un emploi dans les six mois suivant la fin du stage.

Quatre séances de sélection « diplômé » sont organisées chaque année. La prochaine session aura lieu le 26 février 2019 à Charleroi. Inscriptions sur www.explort.be