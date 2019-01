Davitamon : un complément de qualité à l’alimentation pour tous les âges de la vie

Davitamon offre une gamme de produits vitaminés adaptés aux besoins de chaque phase de la vie. Ces différents produits apportent à votre enfant, de la maternelle jusqu’à la fin de l’adolescence, les vitamines qui lui sont nécessaires pour grandir en bonne santé.

Davitamon vous assure votre dose quotidienne de vitamine D, vitamines du groupe B et magnésium. En plus, les pastilles à croquer ont un goût délicieux !

Le saviez-vous ?

La vitamine B1 est le producteur d’énergie de notre cœur et de notre cerveau et une vitamine précieuse pendant l’enfance. Si votre enfant a des difficultés à se concentrer en classe et à apprendre de nouvelles choses, c’est peut-être imputable à une carence en vitamine B1. Pour conserver un taux satisfaisant de cette vitamine, il est nécessaire d’adopter une alimentation saine et variée.

