Ysaline Bonaventure face à Siniakova au premier tour à Saint-Pétersbourg

Issue des qualifications, Ysaline Bonaventure (WTA 148) défiera la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 38) au premier tour du tableau final du tournoi de tennis WTA Premier de Saint-Pétersbourg, épreuve russe disputée sur surface dure et dotée de 823.000 dollars. Ce sera le second duel entre la gauchère belge de 24 ans et Siniakova, N.1 mondiale en double. La Tchèque, 22 ans, avait remporté le premier, qui remonte à 2013 e, quarts de finale d’un tournoi ITF disputé à Westende-Middelkerke. Depuis lors, Siniakova s’est érigée comme une spécialiste du double, remportant notamment Roland-Garros et Wimbledon en 2018. La gagnante de la rencontre rejoindra au deuxième tour la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8), exemptée de premier tour grâce à son statut de tête de série N.2

En début de journée, Bonaventure s’est qualifiée pour le tableau final grâce à une victoire en trois sets contre la Britannique Katie Boulter (WTA 88): 6-7 (3), 6-4, 6-2. Ensuite, le duel belgo-belge entre Alison Van Uytvanck (WTA 52) et Kirsten Flipkens (WTA 55) a tourné en faveur de Van Uytvanck, qui s’est imposée 6-2, 6-4. La joueuse de Grimbergen, 24 ans, défiera au 2e tour la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 10), dispensée du premier en tant que 4e tête de série.

Source: Belga