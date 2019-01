Van Uytvanck écarte Flipkens et se hisse au 2e tour à Saint-Pétersbourg

Alison Van Uytvanck (WTA 52) a remporté le duel entièrement noir-jaune-rouge qui l’opposait à Kirsten Flipkens (WTA 55) au premier tour du tournoi de tennis WTA Premier de Saint-Pétersbourg, disputé sur surface dure et doté de 823.000 dollars, lundi en Russie. Van Uytvanck s’est imposée 6-2, 6-4 après 1h20 de jeu. Beaucoup plus performante au service, parvenant à passer 82% de premières balles dans le premier set, Van Uytvanck a pris les devants dès l’entame du match grâce à deux breaks (4-0). Malgré ses tentatives de bousculer son adversaire grâce à son slice, Flipkens a concédé la première manche (6-2) après 31 minutes de jeu.

La seconde manche, davantage disputée, aurait pu tourner en faveur de ‘Flipper’, qui menait 2-4 avant de perdre quatre jeux de rang et le match (6-4).

Les deux joueuses se rencontraient pour la 4e fois sur le circuit et sont désormais à deux victoires chacune. Van Uytvanck défiera au 2e tour la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), dispensée du premier en tant que 4e tête de série.

Van Uytvanck, 24 ans, et Flipkens, 33 ans, seront associées en double et défieront au premier tour la paire composée de la Russe Yana Sizikova et la Polonaise Paula Kania.

Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 148) s’est qualifiée pour le tableau final grâce à une victoire en trois sets contre la Britannique Katie Boulter (WTA 88): 6-7 (3), 6-4, 6-2.

