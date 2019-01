Robin van Persie est la personnalité sportive de l’année aux Pays-Bas

Robin van Persie a été nommé personnalité sportive de l’année par l’association de la presse sportive néerlandaise (NSP) lundi. Le capitaine et attaquant de Feyenoord dispute à 35 ans, la dernière saison d’une carrière professionnelle qui l’a vu empiler des buts pour le compte d’Arsenal, de Manchester United, de Fenerbahçe et de l’équipe nationale des Pays-Bas. Van Persie succède ainsi au footballeur Arjen Robben (2014), au pilote automobile de Formule 1 Max Verstappen (2015), au patineur Sven Kramer (2016) et à la cycliste Annemiek van Vleuten (2017). Les deux autres nominés étaient le coureur cycliste Tom Dumoulin et la gymnaste Epke Zonderland.

La NSP est une organisation professionnelle regroupant environ 650 journalistes et photographes sportifs. « Surtout au cours des dernières années, Robin a été un véritable ambassadeur de l’Orange au sein de ses clubs, et à Feyrnoord en particulier », souligne l’association dans l’exposé des motifs de son choix. « Il n’hésite de plus jamais à exprimer un avis personnel. Il respire la classe et le calme lors de chacune des conversations avec les journalistes… »

Dimanche au Kuip lors d’un sensationnel « Klassieker » Feyenoord – Ajax (6-2 !), le dernier de la carrière de Van Persie en championnat, il a réalisé un retentissant doublé pour faire passer le score de 2-2 à 4-2 en un quart d’heure.

Source: Belga