Phase de pré-alerte levée mais « vigilance renforcée » sur les routes

La phase de pré-alerte routière a été levée lundi matin, mais la vigilance reste renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue à faire l’objet d’une évaluation régulière, a indiqué dans un communiqué la Cellule d’action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route. Des chutes de neige sont encore prévues, sur les hauteurs, lundi après-midi et en soirée, pour donner 3 à 4 centimètres supplémentaires. Il est recommandé à tous les usagers, y compris les chauffeurs de poids lourds, de rester extrêmement prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route, en particulier le réseau secondaire.

Source: Belga