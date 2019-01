Les Banques alimentaires souhaitent renforcer leurs collaborations et leur rôle social

Pour la Fédération des banques alimentaires de Belgique, l’année 2019 sera placée sous le signe d’une collaboration plus étroite avec les acteurs de la lutte contre la pauvreté, ont indiqué ses responsables lundi lors d’une conférence de presse. Leur rôle social se verra aussi renforcé, via l’intégration à l’emploi notamment. L’an dernier, 159.081 personnes dans le besoin ont bénéficié d’une aide alimentaire (+1,2%). Les bénévoles des Banques alimentaires ont distribué 15.351 tonnes de denrées, ce qui représente environ 31 millions de repas, par l’intermédiaire de 623 associations caritatives. Depuis l’année dernière, les Banques alimentaires sont également chargées de l’organisation logistique pour la distribution des produits obtenus via le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Auparavant, les CPAS recevaient ces produits directement « à domicile » par les producteurs. « La centralisation de la logistique vers les banques alimentaires a permis de faire diminuer les frais de transport » et de réaliser des économies, a souligné Jef Mottar, administrateur délégué. En 2018, 146.848 personnes ont été aidées grâce à cette distribution centralisée. Au total, les Banques alimentaires ont donc fourni une aide à 306.000 personnes dans le besoin.

En Belgique, un Belge sur sept vit sous le seuil de pauvreté et cette pauvreté ne cesse d’augmenter, rappelle la fédération. C’est pourquoi elle souhaite en 2019 renforcer ses collaborations avec différents acteurs de terrain, tels que la Croix-Rouge, les épiceries sociales, Caritas…

Les Banques alimentaires entendent aussi poursuivre leur lutte contre le gaspillage alimentaire et renforcer leur fonction « sociale ». Actuellement, 24 personnes exercent un emploi sous contrat social au sein de l’infrastructure.

Source: Belga